CONDANNATO A 14 ANNI PER L’UCCISIONE DEL PADRE: TROVATO MORTO DOPO UN INCIDENTE IN SARDEGNA

TERAMO – È stato trovato morto in Sardegna Giuseppe Di Martino, 51enne architetto residente a Silvi (Teramo) con un passato in Svizzera e in Brasile, accusato di aver strozzato il 73enne papà Giovanni dopo una violenta lite, agli arresti domiciliari fino a giugno quando era stato scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare e in attesa di una sentenza definitiva.

Sabato mattina, riporta Il Centro, il suo corpo è stato ritrovato nella zona del promontorio di Capo Pecora, sulla Costa Verde.

Per l’autorità giudiziaria locale è stato un incidente con l’uomo precipitato durante una escursione in solitaria in una zona considerata molto impervia. L’incidente è avvenuto venerdì.

L’uomo, che alloggiava in una struttura ricettiva, non era rientrato per la notte contrariamente a quanto aveva detto.

La sua scomparsa aveva fatto scattare l’allarme dell’albergatore e la denuncia ai carabinieri con la prefettura di Cagliari che, così come previsto dal protocollo nazionale in caso di persone scomparse, aveva fatto partire la macchina delle ricerche nella Capo Pecora al confine fra territorio di Arbus e Fluminimaggiore.

L’uomo era arrivato nella Costa Verde ad agosto da solo per una vacanza. Aveva alloggiato prima in una struttura di Scivu, poi in un agriturismo a Fluminimaggiore. Da lì venerdì mattina aveva annunciato di voler fare un’escursione verso Capo Pecora. Quando non ha fatto rientro in serata, i titolari della struttura hanno lanciato l’allarme.