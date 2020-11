ROMA – Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta rientrano nell’area rossa.

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia nell’area gialla.

Puglia e Sicilia nell’area arancione.

È la nuova mappa del Paese illustrata dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa per le misure del nuovo Dpcm con il quale l’Italia è stata suddivisa in tre fasce di rischio e a ognuna di queste è stato assegnato un colore: la zona gialla per le regioni dove il rischio è considerato più basso, l’arancione con rischio elevato e la zona rossa per quelle con rischio più elevato.

Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre, ha spiegato il premier sottolineando che “lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”.

“Se introducessimo misure uniche in tutta Italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave”, ha ribadito Conte assicurando che “le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perché recepiranno l’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente” con i “rappresentanti delle Regioni”.

Tra i 21 parametri che serviranno a stabilire l’inclusione in una fascia ci sono il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità.

Zona gialla (fino al 3 dicembre)

– didattica a distanza al 100% dalle superiori

– dalle 22 scatta il coprifuoco. Chi esce tra le 22 e le 5 del mattino potrà farlo per motivi di lavoro, salute o di emergenza e torna in uso l’autocertificazione

– bar e ristoranti restano aperti fino alle 18. Dopo quest’ora è consentita l’asporto fino alle 22 (con consumo a casa) e la consegna a domicilio

– chiusi teatri, cinema, musei

– chiusi nel weekend i centri commerciali

Zona arancione (fino al 20 novembre)

– regione chiusa in ingresso e in uscita: si può varcare il confine solo per esigenze lavorative, di salute o di emergenza e torna l’uso dell’autocertificazione

– la si può attraversare se si deve passare da una regione gialla per arrivare ad un’altra gialla

– chi vive in queste regioni deve stare nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per ragioni di salute, lavoro o studio e torna l’uso dell’autocertificazione

– chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie (escluse mense e catering continuativo) si può fare il servizio a domicilio o l’asporto fino alle 22

– attività sportiva consentita all’interno del proprio comune e all’aperto. Chiuse palestre, piscine, centri sportivi

Zona rossa (fino al 20 novembre)

– regione chiusa in ingresso e in uscita: si può varcare il confine solo per esigenze lavorative, di salute o di emergenza e torna l’uso dell’autocertificazione

– la si può attraversare se si deve passare da una regione gialla per arrivare in un’altra gialla

– chi vive in queste regioni deve stare nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per ragioni di salute, lavoro o studio e torna l’uso dell’autocertificazione

– le persone vivono un lockdown ma possono accompagnare a scuola i figli perché sono ”consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”-

– chiuse le scuole superiori e le seconde e terze medie con didattica al 100%

– chiusi negozi, bar, ristoranti, centri estetici

– aperti alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, parrucchieri e barbieri

– consentito l’acquisto di cibo da asporto da consumare a casa fino alle 22

– mercati chiusi ”salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”.

– attività sportiva consentita solo all’aperto, in forma individuale e in prossimità della propria abitazione

CON NUOVO DPCM TORNA AUTOCERTIFICAZIONE IN TUTTA ITALIA

Con il nuovo Dpcm in vigore da domani tornerà l’autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia: in tutto il paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, dopo quell’ora.

Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard – che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia – dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell’autocertificazione, verrà denunciato.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

