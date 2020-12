DPCM: BONACCINI, “A NATALE IN ZONE GIALLE RIAPRIRE BAR E RISTORANTI ALLE 18”

ROMA – Con il ritorno alle zone gialle, se il Dpcm non cambierà, “i bar e i ristoranti potranno riaprire alle 18”. Quindi questa apertura “andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno”. È l’opinione del presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. “Altrimenti – ha detto – diamo messaggi che non vengono percepiti e capiti. Se aprono vengono aperti con eventuali restrizioni che già oggi in parte ci sono”.

