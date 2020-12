ROMA – “Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 sera non sarà possibile veglioni o cene: i ristoranti chiuderanno alle 18 e poi solo servizio in camera. Non vogliamo limitare shopping natalizio, abbiamo deciso di far partire il piano Italia cashless”. Così il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Download in PDF©