DPCM, CONTE: “INFORMATI PRESIDENTI CAMERE E OPPOSIZIONE”

ROMA – “Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell’opposizione” delle nuove misure, concordate con gli enti locali e il Cts, per “affrontare la nuova ondata di contagi”.
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Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul nuovo dpcm.