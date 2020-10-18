DPCM, CONTE: “INFORMATI PRESIDENTI CAMERE E OPPOSIZIONE”

18 Ottobre 2020 21:41

ROMA – “Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell’opposizione” delle nuove misure, concordate con gli enti locali e il Cts, per “affrontare la nuova ondata di contagi”.




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Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul nuovo dpcm.

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