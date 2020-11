DPCM: DOMANI MATTINA BOCCIA INCONTRA LE REGIONI

ROMA – Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha convocato per domani, alle 10, le regioni, l’Anci e l’Upi per discutere sul nuovo Dpcm in vista del periodo natalizio. In collegamento ci saranno anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

