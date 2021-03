DPCM: IN ZONA ROSSA CHIUSI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI

ROMA – Nelle zone rosse saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Lo spiega una nota della presidenza del Consiglio, in cui si illustrano le nuove misure del Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile.

“Sulla necessità di dare un ristoro economico, è chiaro che l’impegno del governo è dare risposte. Siamo consapevoli dei sacrifici delle persone” costrette a interrompere le proprie attività “e il governo vuole essere vicino con atti concreti. Ma questi sacrifici sono indispensabili ed è chiaro che l’intervento economico è indispensabile e siamo impegnati nei prossimi giorni a lavorare in questa direzione”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

