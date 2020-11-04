DPCM: L’ABRUZZO SARA’ ZONA GIALLA

L’AQUILA – L’Abruzzo sarà area gialla. Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte nel corso della diretta per illustrare le nuove misure del Dpcm.
Nell’area gialla, con criticità moderata, oltre all’Abruzzo ci saranno Basilicata, Campania, Emilia-Romagna. Lazio, Liguria.
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