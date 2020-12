DPCM NATALE: SU SPOSTAMENTI NON SI CAMBIA MA POSSIBILE RAGGIUNGERE ANZIANI SOLI”

ROMA – Sul divieto di spostamento tra Comuni “non si cambia nulla”. È quanto apprende l’Ansa da fonti di governo al termine della riunione tra esecutivo e regioni alla quale si è collegato in videoconferenza anche il premier Giuseppe Conte. Il Dpcm, viene sottolineato, consente comunque di muoversi da una regione all’altra, o da un comune all’altro, per “stato di necessità”. E in quel caso rientrano gli eventuali spostamenti per evitare che anziani soli non possano avere il conforto dei familiari nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

