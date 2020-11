DPCM: REGIONI CHIEDONO MISURE OMOGENEE, INDENNIZZI ED ESENZIONE TRIBUTI PER ATTIVITA’

ROMA – C’è anche la richiesta di misure per il contenimento del Coronavirus omogenee in tutto il territorio nazionale fra le osservazioni delle Regioni alla bozza di Dpcm. C’è inoltre la richiesta che la valutazione del rischio epidemiologico venga fatto in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione regionali.

E poi un decreto con indennizzi per le categorie economiche da presentare contestualmente al Dpcm, congedo parentale e riconciliazione e ancora esenzione 2020-21 dei tributi per tutte le attività economiche soggette a provvedimenti di chiusura.

Download in PDF©