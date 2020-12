DPCM: SALVINI, “MOZIONE CENTRODESTRA PER TOGLIERE DIVIETI SPOSTAMENTI A NATALE”

ROMA – “Stiamo lavorando sia a livello parlamentare che a livello di Regioni per portare un po’ di buonsenso, non si puniscano gli italiani che abitano in provincia e nei piccoli centri. L’Italia non è solo Roma, Milano e grandi città”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, lanciando l’hashtag #Nataleconituoi. La proposta, come si legge in una grafica postata da Salvini, è contenuta in una mozione urgente del centrodestra affinché vengano rimossi i “divieti di spostamenti tra Comuni per Natale”. Divieti che il segretario leghista definisce “disumani e assurdi”.

