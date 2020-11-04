ROMA – Stasera alle 20.20 il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa per illustrare le nuove misure del Dpcm.
- 19:09 - DPCM: STASERA CONFERENZA STAMPA PREMIER CONTE
- 19:03 - DPCM: AREE GIALLE, ARANCIONI E ROSSE, MISURE IN VIGORE DA VENERDI'
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- 18:33 - COVID: 30.550 NUOVI CASI IN ITALIA, OLTRE 211MILA TAMPONI, PIU' DI 5MILA GUARITI NELLE ULTIME ORE
- 18:26 - COVID: REZZA, POSSIBILI CHIUSURE ANCHE IN REGIONI VERDI
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- 18:13 - COVID: MARSILIO IN OSPEDALI AVEZZANO E PESCINA, "LAVORI PRONTO SOCCORSO, TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA"
- 17:55 - COVID: ITALO FERMA LA MAGGIOR PARTE DEI TRENI, PERSONALE IN CASSA INTEGRAZIONE
- 17:52 - COVID ABRUZZO: "SISTEMA SCOLASTICO IN CRISI E CAOS TAMPONI", D'ALBERTO, "SUBITO TAVOLO REGIONALE"
- 17:43 - COVID L'AQUILA: PIU' TAMPONI E PERSONALE, CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANIMITA' ODG
- 17:30 - COVID LANCIANO: FOCOLAIO IN RSA "ANTONIANO", PUPILLO, "NESSUN PAZIENTE CON SINTOMI GRAVI"
- 17:11 - COVID: CON NUOVO DPCM TORNA AUTOCERTIFICAZIONE IN TUTTA ITALIA
Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre”. È quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che “lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”.