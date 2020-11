DPCM: ZAMPA, “COPRIFUCO ALLE 21 O ALLE 22”, SI DISCUTE ANCORA SU ORARIO

ROMA – “Il cosiddetto coprifuoco di sera è dalle 21.00 o dalle 22.00, questo è l’orario su cui si sta discutendo”. Lo ha affermato a RaiNwes24 il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa.

“Il tempo non è una variabile indifferente: è vero che siamo convinti che le misure adottate daranno risultati, ma se servono misure più restrittive in alcune zone, e servono, bisogna prenderle subito – ha sottolineato – Immagino che se le Regioni hanno chiesto uno slittamento ci sia ancora un confronto in atto tra loro. È molto complicato in una architettura istituzionale come quella che abbiamo noi trovare il punto di intesa, però penso che faccia bene Giuseppe Conte nel dire che entro stasera il dpcm deve vedere la luce”.

Download in PDF©