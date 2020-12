DPCM: ZAMPA, “DAL 20 DICEMBRE DIVIETO SPOSTAMENTO TRA REGIONI SALVO NECESSITA'”

ROMA – “Dal 20 dicembre ci sarà il divieto di spostamento tra le regioni, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l’autocertificazione”. Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

“Sicuramente si potrà sempre raggiungere la regione di residenza e si sta discutendo se far valere anche il domicilio”, ha detto Zampa. “La messa di Natale si dovrà concludere entro l’orario per rientrare a casa per il coprifuoco alle 22. Quindi verso le 20, 20:30. È una decisione presa in accordo con la Cei, la quale ha capito perfettamente l’esigenza”, ha concluso.

Download in PDF©