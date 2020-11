DPCM: ZENNARO, “FORTEZZA CIVITELLA DEL TRONTO DEVE RIMANERE APERTA”

TERAMO – “Il nuovo Dpcm chiude musei e mostre in tutta Italia senza fare distinzioni tra la diversa natura dei monumenti, come la Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, 25.000 metri quadri all’aria aperta con una media di visitatori che garantirebbe in ogni momento il rispetto assoluto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento.”

Lo afferma il deputato teramano Antonio Zennaro.

“Così com’è possibile recarsi nei borghi e passeggiare nei centri storici dei paesini abruzzesi, bisognerebbe fare una differenziazione tra monumenti con superfici esterne molto estese e gli altri musei che sono per lo più in spazi chiusi. La Fortezza rappresenta un elemento attrattivo molto importante per il “sistema Civitella”, ed oltre ai numerosi operatori impiegati nella struttura costretti a rimanere a casa, la sua chiusura influisce direttamente sulle attività del posto, che stanno già faticosamente affrontando il calo dovuto alle restrizioni del decreto anti Covid.”

