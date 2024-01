DRAGAGGIO PORTO ORTONA: D’ALFONSO (PD) POLEMICO, “5 ANNI PER LAVORI FINANZIATI DAL CENTROSINISTRA”

ORTONA – “Oggi pomeriggio il presidente in scadenza della Regione andrà a “presenziare” alla firma del contratto di consegna dei lavori tra il Comune di Ortona (Ch) e l’impresa aggiudicataria dell’appalto per il dragaggio dei fondali del porto. Più che farsi vedere, il governatore romano dovrebbe andare a nascondersi: la sua azione amministrativa ha impiegato 5 anni per avviare un’opera che aveva soltanto bisogno di un minimo di attenzione per essere accompagnata velocemente alla conclusione”. Lo afferma il parlamentare del Pd Luciano D’Alfonso,

“E invece la Regione targata centrodestra ci ha messo 59 lunghissimi mesi per far partire i lavori che – guarda caso – vengono battezzati a 61 giorni dalle elezioni, in piena campagna elettorale. Ma soprattutto, al presidente in scadenza della Regione va ricordato – semmai lo avesse dimenticato – che quell’intervento è stato concepito e finanziato dalla giunta regionale che ho presieduto. Infatti la vicenda è iniziata nel 2016 allorché la Regione Abruzzo, con delibera di giunta n. 229 del 19 aprile, nell’ambito del Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud, ha approvato la strategia di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della regione, con la quale sono stati finanziati l’escavazione e l’approfondimento dei fondali del bacino portuale di Ortona per 9,4 milioni di euro. In sintesi: la giunta regionale di centrosinistra ci ha messo idee e soldi, quella di centrodestra distrazione e passerelle. Dunque l’uso del verbo “presenziare” riferito alla sortita odierna del presidente in scadenza è quanto mai adatto: egli si limita a fare presenza, non potendo vantare alcun merito in questa vicenda se non la vergogna del disinteresse”.