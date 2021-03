“DRAGHI DA CHE PARTE STAI?”: CONFERENZA STAMPA PRC DAVANTI OSPEDALE COVID PESCARA, LA DIRETTA

PESCARA – Conferenza stampa on the road davanti all’ospedale covid di Pescara di Maurizio Acerbo, segreterio nazionale di Rifondazione comunista e Corrado Di Sante, segretario provinciale, nell’ambito della giornata europea di mobilitazione indetta dalla campagna “Diritto alla cura – Nessun profitto sulla pandemia”.

La campagna “Diritto alla cura – Nessun profitto sulla pandemia” ha l’obiettivo di promuovere la raccolta firme ICE (Iniziativa Cittadini Europei) indirizzata alla Commissione Europea che chiede di rimuovere ogni ostacolo legato ai brevetti e alla proprietà dei vaccini per garantire la salute non

“E’ ora che il governo Draghi – si legge nella nota di Prc – scelga da che parte stare: dalla parte delle multinazionali farmaceutiche o del diritto alla cura? All’Organizzazione Mondiale del Commercio si discuterà domani della richiesta di India e Sud-Africa di sospendere i brevetti e consentire a tutti i paesi e a tutte le industrie farmaceutiche di produrre velocemente i vaccini per tutta la popolazione mondiale. Cosa dirà il governo Draghi in quella sede? Finora l’Italia e l’Unione Europea hanno scelto di stare dalla parte delle multinazionali farmaceutiche che ci stanno rivendendo il risultato di ricerche finanziate dagli stati con enormi quantità di denaro pubblico. Cosa altrettanto grave è che l’Unione Europea abbia chiuso le porte ai vaccini russi e cinesi in nome della fedeltà all’alleanza con gli Usa”.

