PESCARA – “Gli italiani devono avere un governo forte, autorevole per un’intera legislatura, che non si regga o sui voti ballerini di qualche trasformista oppure sul carisma indubbio di Mario Draghi, ma che non può durare in eterno. Abbiamo già vissuto questa esperienza con Mario Monti. Quindi un conto è gestire qualche mese, qualche settimana di emergenza che si ha davanti: credo che ogni forza politica responsabile sia pronta a fare la sua parte pur restando all’opposizione. Un conto è pensare di tenere artificialmente in vita un Parlamento che ha dimostrato di non essere in grado di governare ,di esprimere un governo”. Lo ha detto il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, espressione di Fratelli d’Italia.

