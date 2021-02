DRAGHI, PAGANO: “AVREMO GOVERNO BASATO SU CONCRETEZZA, GRAZIE A MATTARELLA FIGURA AUTOREVOLE”

ROMA – “Io penso che la linea dettata da Silvio Berlusconi in questi mesi di pandemia è ben sintetizzata nell’intervista che ha rilasciato domenica in cui ha dichiarato che in un momento di grave difficoltà per il Paese bisogna mettere da parte gli interessi di parte e dare all’Italia un governo di alto profilo. Mi pare che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia dato seguito alle parole del presidente Berlusconi affidando la possibilità di formare un governo alla figura più autorevole e più stimata anche nelle cancellerie europee”.

Lo afferma il senatore di Forza Italia Nazario Pagano, interpellato dall‘Ansa, parlando della posizione che FI dovrebbe tenere in merito alla nascita di un governo guidato dall’ex numero uno della Bce.

“Io – prosegue – non considero Mario Draghi un tecnico perché lui è stato presidente della Bce e i quel ruolo non si è solo tecnici. Draghi ha fatto politica monetaria ed economica, quindi politica. Io personalmente mi fido tantissimo di Draghi e penso che non siano da sottovalutare le difficoltà che vive l’Italia. Ritengo che il presidente Berlusconi non possa che essere soddisfatto, tra l’altro Draghi divenne numero uno della Bce al termine di un negoziato che portò avanti proprio Berlusconi in maniera abilissima”.

Parlando del resto del centrodestra, Pagano aggiunge: “I nostri alleati devono essere soddisfatti che ci sia stata una svolta, non abbiamo più un esecutivo giallo-rosso, ma un governo basato sulla concretezza. Grazie Mattarella per aver pensato ad una figura così autorevole e stimata”.

