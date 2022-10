DRAGHI: “UE E NATO CAPISALDI NOSTRA POLITICA ESTERA”

ROMA – “L’appartenenza all’Unione europea e alla Nato sono capisaldi della nostra politica estera. Il mercato unico, l’unione monetaria, l’alleanza atlantica sono il modo migliore per rafforzare il nostro peso nel mondo, far crescere la nostra economia in modo sostenibile, per garantire la nostra sicurezza”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo saluto alle rappresentanze italiane all’Ue, alla Nato e in Belgio, in occasione del suo ultimo Consiglio europeo.

“Le alleanze che abbiamo stretto e che continuiamo a stringere ci convincono che siamo dalla parte giusta”, ha aggiunto sottolineando: “all’interno di queste alleanze, l’Italia deve essere protagonista. Dobbiamo portare avanti le nostre idee, perché hanno a cuore l’interesse europeo oltre che quello nazionale”.