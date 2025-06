PENNE – Penne in lutto per la morte inspiegabile della piccola Dana, di appena 2 anni, dramma che ha messo sotto shock anche le vicine comunità pescaresi di Montesilvano e Collecorvino.

La piccola, secondo quanto si è appreso, era nella sua cameretta quando i genitori si sono accorti che qualcosa non andava. I due, Cristina Pavone e Antonio Palmarini, hanno intrapreso una corsa disperata in auto verso l’ospedale di Pescara e lungo la strada hanno incontrato un’ambulanza su cui è stata fatta salita la bambina, subito trasportata all’ospedale Santo Spirito dove purtroppo è spirata. Non sono ancora chiare le cause della disgrazia forse attribuibile a una crisi respiratoria. Disposta l’autopsia.