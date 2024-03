ROSETO DEGLI ABRUZZI – La città di Roseto (Teramo) è sotto choc per la morte di un ragazzo di 16 anni che si è tolto la vita nella sua cameretta alla vigilia di Pasqua. La tragedia l’altra notte.

Nella casa dove viveva lo studente con la sua famiglia si sono precipitati gli addetti del 118 che non hanno potuto far nulla e i carabinieri della stazione di Giulianova i quali hanno avvisato la Procura della Repubblica di Teramo che potrebbe ordinare l’autopsia o una ricognizione cadaverica. Non sembra che il ragazzo abbia lasciato lettere di addio alla famiglia. Intanto i militari hanno ascoltato i parenti del minorenne.