DRAMMA A SULMONA: MUORE A 17 ANNI PER UNA SOSPETTA MENINGITE. DOMANI L’ADDIO A LIBERATO

SULMONA – Lutto e dolore a Sulmona per la morte di un 17enne, Liberato Passoforte, deceduto per una sospetta meningite.

Secondo quanto riporta il Centro il ragazzo si era sentito male accusando dolori alla testa e febbre alta. Per cui è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale peligno dove è scattato un protocollo di emergenza ma la malattia è stata fulminante.

Si era anche pensato di trasferirlo in un altro ospedale più attrezzato per fronteggiare queste patologie ma ciò è stato impedito da un rapido aggravamento delle condizioni.

Liberato, che in passato aveva avuto altri problemi di salute, poi superati, si era iscritto all’istituto alberghiero dopo avere studiato alcuni anni al liceo scientifico e il suo rendimento era buono.

Sembra che la malattia che lo ha portato via non sia contagiosa ma letale per chi la contrae. Sono corso altri accertamenti per chiarire questo aspetto.

Domani alle 15 i funerali nella chiesa della frazione di Cantone. Commozione nelle scuole da lui frequentate e ricordi e dediche sui social da parte dei suoi tanti amici.