DREAMS ROAD, DAGLI APPENNINI ALLE ANDE: TAPPA A L’AQUILA PER LA TRASMISSIONE DI RAI DUE

L’AQUILA – In occasione della presentazione del progetto “Dagli Appennini alle Ande”, della trasmissione televisiva Dreams Road – in onda la domenica su Rai Due – che prenderà il via dall’Aquila, il Comitato Regionale FMI (Federazione Motociclistica Italiana) ed il Motoclub Motociclisti Aquilani invitano tutti i centauri locali a partecipare (ovviamente su due ruote!).

Appuntamento a domenica prossima, 23 aprile, dalle 9 alle 11, presso l’Auditorium del Parco in Viale Battaglione Alpini (Fontana Luminosa).

Saranno presenti, oltre ai protagonisti Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni, anche il presidente nazionale della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli ed il campione del mondo Velocità 1982 Franco Uncini.

Dopo la presentazione si procederà in moto a scortare i due presentatori che effettuaranno anche riprese per il programma televisivo.