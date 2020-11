DRIVE IN TAMPONI, SMARGIASSI (M5S): “UNA POSTAZIONE ANCHE A VASTO”

VASTO – Il consigliere regionale Pietro Smargiassi (M5S) ha depositato una risoluzione per impegnare Regione Abruzzo ad aprire una postazione “Drive in” per l’esecuzione dei tamponi Covid-19 anche nel comune di Vasto.

“Ho chiesto alla Giunta Regionale – spiega Smargiassi – un impegno concreto, coinvolgendo la ASL 2 e l’amministrazione comunale, al fine di dotare Vasto di una postazione drive in per i tamponi. Un’iniziativa di assoluta utilità sia a livello locale, visto che attualmente i cittadini devono arrivare a Gissi per sottoporsi al test, che come supporto e alleggerimento ad altri drive in situati nei comuni limitrofi e che, ad oggi, scontano un eccessivo carico di lavoro”.

“Nel documento che ho depositato – prosegue Smargiassi – ho suggerito di prevedere il drive in nell’area terminal bus in via Conti Ricci. Si tratta di una zona già attrezzata con area ristoro e bagni pubblici, servizi necessari alla luce del tempo d’attesa al quale, inevitabilmente, i cittadini dovranno sottoporsi. Sarà compito della Asl e della Giunta regionale fare in modo che sia il più breve possibile, evitando il ripetersi delle code chilometriche già viste in altre zone dell’Abruzzo”.

“Auspico – conclude – che tutte le forze in campo accolgano questo mio invito, dotando anche Vasto di un drive in per effettuare tamponi per il Covid-19. È importante potenziare i servizi sul territorio per contrastare con ancora più forza il diffondersi del virus”.

