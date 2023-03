DROGA CELANO: BLITZ ALL’ALBA IN DUE CASE DEL CENTRO STORICO, ARRESTATI TRE SPACCIATORI MAROCCHINI

AVEZZANO – Alle prime luci dell’alba, bliz del personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (L’Aquila), che ha fatto irruzione in due abitazioni del centro storico di Celano (L’Aquila), in uso a stranieri di etnia marocchina, conosciute dagli investigatori come luogo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, gli operatori hanno proceduto a perquisizioni, sia personali che domiciliari, che hanno permesso di rinvenire e sequestrare 250 grammi circa di cocaina, 850 grammi di hashish, la somma di denaro pari a 5.700 euro, ritenuta probabile provento dell’attività illecita e materiale vario utilizzato per il confezionamento in dosi e l’immissione di droga sul mercato locale. Sequestrato anche materiale probatorio utile per il rintraccio di altri connazionali coinvolti.

A conclusione dell’intervento sono stati accompagnati presso al Commissariato tre cittadini extracomunitari che sono stati arrestati. Al termine delle formalità di rito, gli stessi sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Avezzano e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A cessate esigenze di giustizia, verrà vagliata anche la posizione degli arrestati in relazione alla regolarità sul territorio nazionale per l’eventuale avvio delle procedure per l’espulsione dall’Italia.

L’attività di prevenzione e repressione finalizzata a smantellare le centrali di spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio marsicano continua incessante e con determinazione da parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato.