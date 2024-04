PESCARA – La procura della Repubblica di Pescara ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone, oltre che per la società De Leonibus come persona giuridica, in relazione all’inchiesta sugli appalti e droga al Comune adriatico.

Nel mirino, a vario titolo, ci sono l’ex dirigente ai Lavori Pubblici al Comune di Pescara, Fabrizio Trisi, il principale sospettato accusato di corruzione, due dipendenti comunali Jairo Ricordi e Gianluca Centorame; l’imprenditore Vincenzo De Leonibus, due presunti fornitori di cocaina Vincenzo Ciarelli e Pino Mauro Marcotullio e Tommaso Catani, figlio del sindaco di Picciano nel pescarese. Lo riferisce il Centro.

Imputato, ma con una posizione defilata, anche il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, solo per una cena elettorale di 400 euro alla vigilia delle Politiche del 2022.

L’inchiesta con accuse tutte da provare, parla di appalti illeciti ma anche di cocaina che sarebbe stata consumata nella Tana delle tigri il locale in uso a Trisi dove ci sarebbero state riunioni per assumere droga e predisporre appalti.

