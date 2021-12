DROGA E DENARO NASCOSTI IN CASA, ARRESTATA COPPIA NEL TERAMANO

TERAMO – Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa teramana, svolti, su impulso del Questore di Teramo, personale della Squadra Mobile in Martinsicuro (Teramo) ha tratto in arresto, in flagranza di reato, i cittadini di etnia rom, S.O. di anni 40 e B.S di anni 31 entrambi pregiudicati.

Nel corso della perquisizione della loro abitazione sono stati rinvenuti, occultati tra i vestiti contenuti nell’armadio della loro camera da letto,grammi 68,50 di sostanza stupefacente del tipo eroina e grammi 57,60 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Nella loro disponibilità è stata trovata anche una cospicua somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo.