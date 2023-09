DROGA NASCOSTA NEI PANTALONI: UN ARRESTO PER SPACCIO ESEGUITO DAI CARABINIERI A MONTESILVANO

MONTESILVANO – Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella città Adriatica volte alla lotta ed alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana trascorsa, sono state eseguite da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano (Pescara), delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla lotta ed alla repressione dell’immissione illecita sul territorio di sostanze stupefacenti di vario genere.

Tali servizi, svolti nel territorio di competenza, hanno consentito ai militari del N.O.R. della locale Compagnia, di individuare e successivamente trarre in arresto un giovane residente a Montesilvano, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, i militari, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo transitare all’altezza della Via Vestina di questo Centro a bordo di uno scooter. Hanno quindi di sottoporlo ad un controllo di polizia ed in quel frangente, egli ha assunto da subito un atteggiamento sofferente e poco collaborativo.

Per tale ragione i carabinieri hanno fatto una perquisizione personale trovando all’interno dei pantaloni, un involucro contenente 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sulla base delle risultanze investigative acquisite, l’attività di perquisizione è stata estesa anche presso il domicilio dell’indagato dove, nella circostanza, è stata trovata una ulteriore sostanza stupefacente e nello specifico 213 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish, 2.5 grammi di cocaina e vario materiale utile alla suddivisione ed al confezionamento dello stupefacente. Alla luce dei plurimi e concordanti elementi acquisiti dai militari dell’Arma l’uomo è finito in carcere.