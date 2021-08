DROGATI E UBRIACHI AL VOLANTE, DUE INCIDENTI STANOTTE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Incidente, stanotte intorno a mezzanotte, in via Aldo Moro, all’Aquila. Una ragazza è rimasta ferita e con 30 giorni di prognosi.

Come si legge sul quotidiano Il Messaggero, l’auto coinvolta avrebbe affrontato una curva ad alta velocità, perdendo quindi il controllo della vettura.

Al volante una giovane sotto l’effetto di alcol e droghe, poi denunciata, in viaggio da Terni insieme ad altre tre amiche.

Sul posto la volante della polizia.

Sui social, intanto, gli aquilani hanno lametato la pericolosità della strada.

“Gravissimo incidente su via Aldo Moro: l’ennesima auto che ha affronato una curva a velocità folle (si è sentita la sgommata da lontano mentre accelerava), e subito dopo un violentissimo schianto – ha scritto un cittadino in un post -. Per il momento mi limito solo a scrivere che da anni denuncio il problema dell’alta velocitàn lungo questa strada, insieme a tanti residenti della zona. Tutte le segnalazioni sono cadute nel vuoto: lettere al Comune, ai giornali che spesso non pubblicano, chiamate alla Polizia stradale”.

Altro schianto, inoltre, in via Colle Mulino, nella zona della stazione.

Al volante un 26enne aquilano, anche lui in stato di ebrezza.