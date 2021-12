DUE ANNI DI ATTESA PER UNA COLONSCOPIA, LA DENUNCIA DI UN’INSEGNANTE PESCARESE

PESCARA – Impossibile prenotare una colonscopia di controllo almeno fino al 2023.

E’ quanto comunicato dalla Asl a una paziente, un’insegnante in pensione che ha denunciato il fatto al quotidiano Il Messaggero.

In particolare, la donna ha spiegato come, il 30 novembre, dopo aver atteso per oltre mezz’ora di collegarsi con il numero verde, è riuscita a fissare con il Cup la data dell’esame per il 20 dicembre del 2023.

Il problema delle liste di attesa è annoso e, un po’ dappertutto, non sembra destinato a sbloccarsi, un po’ per la per contingenza pandemica, po’ a causa della carenza di strutture e personale, più volte denunciata da cittadini, organizzazioni sindacali ed esponenti politici locali.

Solo nella giornata di ieri, i consiglieri regionali Pd Silvio Paolucci e Antonio Blasioli hanno commentato la decisione dell’Unità di Crisi della Asl di Pescara di bloccare i ricoveri nell’ospedale pescarese per 48 ore, a causa del grande afflusso di utenti delle ultime ore.

“A memoria d’uomo non ricordiamo che una situazione così, nel più grande ospedale della nostra Regione, sia mai capitata. Riteniamo gravissima la decisione presa dai vertici della Asl di Pescara di sospendere le attività di accettazione al pronto soccorso del Santo Spirito”, hanno detto.

Ma non solo. Qualche giorno fa, Mario Di Staso, Antonello Fabbri e Gianna Tollis del coordinamento provinciale Medici Uil Fpl, hanno parlato di “carenza cronica di dirigenti medici pediatri nei presìdi ospedalieri dell’Aquila, Avezzano e Sulmona”.

“Già da qualche tempo, per la carenza di pediatri, la Tin dell’Aquila ha sospeso il servizio di trasporto neonatale, assicurato, oggi, soltanto dalle Tin di Chieti e Pescara – hanno sottolineato –. Non va meglio per la Neuropsichiatria infantile dell’Aquila, unica sul territorio, che ha dovuto sospendere il servizio per mancanza di personale dirigente e neppure per la Medicina sportiva che ha al momento in organico solo due medici che si dividono su tutta l’azienda”.