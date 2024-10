L’AQUILA – “In questi primi due anni il Governo di centrodestra, scelto dagli italiani, ha lavorato con grande concretezza raggiungendo importanti risultati che hanno permesso all’Italia di tornare a correre. Un Governo coeso che ha l’obiettivo di durare cinque anni per realizzare, con coraggio e coerenza, quelle riforme e quelle grandi opere che il Paese attende da decenni. L’Aquila e l’Abruzzo sono stati e continuano a essere un laboratorio politico e culturale per il centrodestra e quella di domani è un’ulteriore occasione per riaffermare la loro centralità per il Governo”.

Così il sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, presentando l’evento “Due anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre” che si terrà in contemporanea in tutte le regioni e per l’Abruzzo è in programma all’Aquila domani, sabato 19 ottobre, dalle ore 10.30 all’Hotel Canadian.

Tra i protagonisti, oltre al ministro della Cultura Alessandro Giuli, lo stato maggiore abruzzese del centrodestra: oltre a D’Eramo, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, di Fdi, il senatore e capogruppo in Commissione Bilancio Guido Liris e il deputato Guerino Testa, entrambi vice coordinatori regionali di Fdi, il deputato e presidente della prima commissione Affari costituzionali, segretario regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, il deputato Alberto Bagnai, della Lega, presidente della Commissione bicamerale enti di previdenza. Interverranno anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, il segretario regionale di Noi Moderati, l’onorevole Paolo Tancredi, i consiglieri e gli assessori regionali, i sindaci e i dirigenti dei partiti del centrodestra.

“Le forze della maggioranza con le loro diverse sensibilità perseguono un obiettivo comune, che è la crescita dei territori. Grazie a questo Governo è diventata realtà l’autonomia che permetterà a tutte le regioni di esprimere al meglio le proprie potenzialità nel segno del merito e dell’efficienza. Stiamo portando avanti provvedimenti di buonsenso con l’obiettivo di migliorare la vita di famiglie ed imprese e continuare a crescere. Un’Italia dei sì proiettata al futuro”.

“Prova del cambio di passo – tiene a sottolineare D’Eramo – è la grande attenzione sulle infrastrutture, dalle grandi opere che renderanno il Paese e l’Abruzzo più moderno e competitivo al Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico che prevede oltre 12 miliardi di investimenti per oltre 400 interventi. Atti concreti per permettere ai territori di gestire in modo adeguato una risorsa preziosa come l’acqua, fondamentale in particolare per l’agricoltura”.

“Grazie a questo governo – ricorda il sottosegretario D’Eramo – sono state destinate ingenti risorse al settore primario, che ha così riacquistato una sempre maggiore centralità, in Italia così come in Europa, consolidando il made in Italy nel mondo. Ricordo un dato su tutti, quello dell’export. L’agroalimentare italiano è proiettato a raggiungere lo storico record di 70 miliardi di euro di esportazioni. Un risultato che testimonia quanto i nostri prodotti siano ricercati e apprezzati nel mondo. Continueremo a valorizzare e a far conoscere le nostre tante tipicità e le eccellenze che possono dare slancio alle economie locali con una particolare attenzione alle aree interne e di montagna, italiane ed abruzzesi, che rappresentano un patrimonio prezioso. Da parte nostra il massimo impegno per contrastare con ogni mezzo il loro spopolamento”.