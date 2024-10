L’AQUILA – “L’Unione di centro sostiene con lealtà e convinzione il governo di Giorgia Meloni, che sta tenendo fede agli impegni presi con gli elettori. In particolare apprezziamo la coesione della coalizione e anche l’equilibrio che esiste tra i vari partiti della maggioranza, con pari dignità assicurata alla componente moderata”.

Lo afferma il segretario regionale dell’Unione di centro, Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia (Chieti), solo uno degli esponenti del centrodestra che parteciperà a “Due anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre”, evento in contemporanea nazionale in tutte le regioni, per l’Abruzzo in programma all’Aquila sabato 19 ottobre dalle ore 10.30 all’Hotel Canadian.

Assieme al ministro della Cultura Alessandro Giuli, protagonisti in primis nel capoluogo saranno gli esponenti del governo Meloni che rappresentano l’Abruzzo, ovvero il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il segretario abruzzese di Forza Italia, Nazario Pagano, deputato e presidente commissione Affari costituzionali, Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega e sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Fdi, il senatore Guido Quintino Liris, capogruppo commissione Bilancio, e il deputato Guerino Testa, entrambi vice coordinatori regionali di Fdi, il deputato Alberto Bagnai, della Lega, presidente della Commissione bicamerale enti di previdenza. Interverranno anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, il segretario regionale di Noi Moderati, l’onorevole Paolo Tancredi, i consiglieri e gli assessori regionali, i sindaci e i dirigenti dei partiti del centrodestra.

“Del governo di Giorgia Meloni – prosegue Di Giuseppantonio -, apprezziamo in particolare l’impegno che sta portando avanti per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, per renderla più snella ed efficiente, tema da me molto sentito anche in quanto sindaco. E lo stesso sta avvenendo per quanto riguarda le politiche del turismo, che deve e può rappresentare per la nostra economia un solido pilastro”.

Per quando riguarda l’agenda economica, conclude Di Giuseppantonio, “la nostra regione come del resto il Paese e l’Europa, sta affrontando una situazione di forte difficoltà nel settore dell’automotive, con una sensibile diminuzione delle vendite e le incertezze dovute alle scelte di Stellantis. In ogni modo, anche in questa delicatissima partita, il governo è presente nell’affrontare l’emergenza e soprattutto nel trovare le soluzioni a salvaguardia dell’occupazione e di un comparto assolutamente strategico per l’intero sistema Paese”.