L’AQUILA – Si è aperta alla presenza dello stato maggiore del centrodestra abruzzese che nel territorio regionale amministra, tra gli altri enti, il capoluogo regionale e la Regione, l’evento in contemporanea nazionale in tutte le regioni dal titolo “Due anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre”, per l’Abruzzo in programma all’Aquila.

A fare gli onori di casa il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di FdI, che ha rivendicato i risultati del governo Meloni e le ripercussioni positive in Abruzzo “grazie anche alla filiera con l’esecutivo nazionale”.

Presente anche il ministro alla Cultura Alessandro Giuli: “Si comincia a celebrare i risultati del governo in Abruzzo, e all’Aquila in particolare, una città che conosco bene come ex presidente del Maxxi, e quindi vengo con una contentezza raddoppiata”, ha detto il ministro arrivando all’Hotel Canadian.

“L’Abruzzo sta vivendo un momento magico, che chi governa la Regione la sta governando bene, che chi governa L’Aquila e Pescara le sta governando magnificamente”, ha poi sottolineato.

Per quanto riguarda le riforme per le politiche della Cultura: “Di questo riferirò in Parlamento tra pochi giorni, ho già avviato un ragionamento con le linee programmatiche, tutto sarà più chiaro quando la legge di Bilancio avrà preso forma. Saranno sicuramente politiche culturali in continuità con i risultati dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, tese a rafforzare soprattutto i presidi culturali del territorio”.

Sulla ricostruzione del Teatro comunale dell’Aquila: “presto arriveranno buone notizie”.

Marsilio ha aggiunto: “Abbiamo varato misure e posto le basi per infrastrutture come la nuova ferrovia Pescara – Roma destinati a far conseguire un salto di qualità decisivo nella modernizzazione della nostra regione – ha spiegato – oggi a Roma l’Abruzzo è rappresentato da due sottosegretari e con deleghe importanti del Paese come l’industria e l’agricoltura. Oggi l’Abruzzo per ottenere le sue misure non è più costretto ad attendere emendamenti da inserire alla fine dell’anno nella legge di Bilancio”.

Presente lo stato maggiore abruzzese del centrodestra: il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Fdi, il senatore Guido Quintino Liris, capogruppo commissione Bilancio, e il deputato Guerino Testa, entrambi vice coordinatori regionali di FdI, il deputato e presidente della prima commissione Affari costituzionali, segretario regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, il deputato Alberto Bagnai, della Lega, presidente della Commissione bicamerale enti di previdenza, il segretario regionale di Noi Moderati, l’onorevole Paolo Tancredi, i consiglieri e gli assessori regionali, i sindaci e i dirigenti dei partiti del centrodestra.

GLI EVENTI IN TUTTA ITALIA

All’Hotel Joli di Palermo (via Michele Amari 11) alle 9.30 parteciperanno il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il Senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, il Senatore Nino Germanà della Lega, il Deputato di Fratelli d’Italia Gaetano Galvagno, il Deputato Udc Decio Terrana, il Vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Marcello Caruso, il Coordinatore Regionale di Noi Moderati Massimo Dell’Utri.

Domenica 20 ottobre sarà la volta dell’Emilia Romagna, appuntamento alle 10:30 (The Sidney Hotel di via Michelini 73), a Bologna con la partecipazione di Anna Maria Bernini Ministro dell’Università e della Ricerca, Galeazzo Bignami Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Lucia Borgonzoni Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, ⁠Tommaso Foti Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia alla Camera, il Deputato della Lega Jacopo Morrone, ⁠Elena Ugolini candidata Presidente dell’Emilia-Romagna, il Senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, il Consigliere Regionale di Forza Italia ⁠Valentina Castaldini, il Consigliere Regionale della Lega Matteo Rancan, il Coordinatore Regionale di Noi Moderati Francesco Coppi, il Commissario Regionale UDC Riccardo Bizzarri.

Il 21 ottobre l’appuntamento è fissato a Torino alle ore 20:30 (Via Fenoglietti 20, Green Pea Lingotto). Parteciperanno il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Capogruppo Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, il Deputato e Coordinatore Regionale FdI Fabrizio Comba, il Deputato Augusta Montaruli, i Deputati della Lega Riccardo Molinari, Alberto Gusmeroli e Giglio Vigna, il Coordinatore Regionale Noi Moderati Massimo Berruti e il Coordinatore Regionale UDC Paolo Greco Lucchina, introdurranno i Coordinatori Provinciali.

Nella serata del 24 ottobre l’evento sarà ad Aosta (Sala conferenze della BCC in Piazza Arco d’Augusto) alle 20:30 con la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Presidente dei Senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan, la Senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti, il Coordinatore Regionale e Presidente di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta Alberto zucchi, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Emily Rini, il Segretario Regionale della Lega Maria Alice Boldi.

Venerdì 25 ottobre, oltre all’iniziativa di Genova con i leader del centrodestra, appuntamenti anche a Roma (Auditorium Seraphicum in via del Serafico 1) alle ore 16 con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Senatore e Consigliere Regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, il Deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, il Consigliere Regionale della Lega Davide Bordoni, il Consigliere Regionale UDC Regino Brachetti e a Firenze (Net Record in via Massaia 98) alle ore 17:30 con il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Giorgio Silli, il Presidente dei Senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan, il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Marco Stella, il Commissario Regionale della Lega Luca Baroncini.

Sempre il 25 ottobre evento a Bari alle 18 (Fiera del Levante lungomare starita 4), alle 18. Parteciperanno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia Antonio Tajani, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il Senatore della Lega Roberto Marti, i Senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Francesco Paolo Sisto, il Deputato Mauro D’Attis per Forza Italia, il Deputato di Noi con l’Italia Alessandro Colucci, il Commissario Regionale UDC Gianfranco Chiarelli.

Appuntamento anche a Trieste lo stesso giorno alle 17 (Teatro Verdi, Piazza Giuseppe Verdi) dove parteciperanno il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, Vannia Gava Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,Walter Rizzetto Deputato e Segretario Regionale di Fratelli d’Italia, Marco Dreosto Segretario Regionale Lega, Riccardo Riccardi Assessore Regionale Lega, Mirko Martini Consigliere Comunale Noi Moderati.

Il 26 ottobre a Milano (Piazza Duca d’Aosta Auditorium Gaber), alle ore 10 iniziativa con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Senatore della Lega Alessandro Morelli, i Deputati di Fratelli d’Italia Carlo Maccari, Paola Frassinetti, i Deputati della Lega Fabrizio Cecchetti e Nicola Molteni, il Deputato di Forza Italia Alessandro Sorte, il Deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci; a Campobasso (Centrum Palace Hotel) alle ore 10:30 parteciperanno il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Filoteo Di Sandro; a Cagliari alle 10:30 (Hotel Holiday Inn, Viale Umberto Ticca, 23) che vedrà partecipare il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, la Senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda, il Senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Satta, i Deputati di Fratelli d’Italia Francesco Mura, Salvatore Deidda, Gianni Lampis e Barbara Polo, i Deputati Pietro Pittalis e Ugo Cappellacci per Forza Italia, il Deputato della Lega Dario Giagoni, il Segretario Regionale Michele Pais sempre della Lega, i Consiglieri UDC Alice Aroni e Antonello Peru.

Sempre il 26 ottobre evento a Trento (Palazzo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige nella Sala di Rappresentanza) alle ore 11 vedrà la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci, della Senatrice della Lega Elena Testor, della Senatrice Michaela Biancofiore di Noi Moderati, dell’Onorevole e Coordinatore Regionale Alessandro Urzì di Fratelli d’Italia, dell’Onorevole Alessia Ambrosi di Fratelli d’Italia, dell’Onorevole Vanessa Cattoi della Lega, del Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Bolzano Marco Galateo, del Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Trento Alessandro Iurlaro, del Segretario Provinciale Lega Trento Diego Binelli, del Coordinatore Provinciale Forza Italia Bolzano Matteo Gazzini, del Segretario Provinciale Lega Bolzano Paolo Zenorini, del Coordinatore Provinciale Forza Italia Trento Giorgia Leonardi e del Commissario Provinciale Udc Paolo Zanlucchi.

Appuntamento anche a Venezia Mestre il 26 ottobre dalle 16:00 (Hotel NH Venezia Laguna Palace) parteciperanno il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso.

Il 27 ottobre sarà il turno della Calabria (Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria) alle ore 17 parteciperanno il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro di Fratelli d’Italia, Francesco Cannizzaro Onorevole e Coordinatore Regionale di Forza Italia, l’Onorevole Rossano Sasso Coordinatore Regionale della Lega, Giuseppe Galati Coordinatore Regionale di Noi con l’Italia e Salvatore Bulzomi’ Coordinatore Regionale UDC.

A Foligno il 2 novembre alle ore 16 (Auditorium Santa Caterina in Via Santa Caterina) si terrà l’evento al quale parteciperanno il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco.