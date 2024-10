“DUE ANNI DI GOVERNO MELONI”: LAVORO, EXPORT, SANITÀ, “ABRUZZO TORNA A CORRERE CON ITALIA”

L’AQUILA – Le “quasi 800.000 unità rispetto al periodo precedente dal novembre del 2002 fino al luglio del 2024 di nuovi occupati, molti con contratti a tempo indeterminato”, “la pressione fiscale scesa dal ‘43% al 41%”.

il “record dei fondi per la sanità, 134 miliardi con un aumento per il 2025 di oltre 3,7 miliardi”. L’export dei prodotti agroalimentari che “saliranno di 70 miliardi a fine anno, i “12 miliardi per realizzare 400 interventi per contrastare la crisi idrica”. La ritrovata centralità dell’Abruzzo, che “mai come ora ha avuto l’attenzione da parte del governo nazionale”.

Sono solo alcuni dei numeri e risultati snocciolati sabato scorsa all’Hotel Canadian a L’Aquila, nel corso dell’evento, in contemporanea nazionale in tutte le regioni, dal titolo “Due anni di Governo Meloni, l’Italia torna a correre”, con protagonista tutto lo stato maggiore del centrodestra in Abruzzo, a cominciare dai parlamentari eletti in Abruzzo, e dei sottosegretari di Stato, e con la partecipazione del neo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, già presidente del Maxxi che ha una sua sede anche a L’Aquila. Questo in una regione roccaforte del centrodestra, dove la stessa premier Meloni è stata eletta deputato nel settembre 2022, nel collegio L’Aquila-Teramo, e dove per la prima volta è stato riconfermato presidente un uscente, Marco Marsilio, di Fdi, e dove nel 2017 sempre Fdi ha conquistato il primo capoluogo regionale, L’Aquila, con Pierluigi Biondi, poi anche lui riconfermato a giugno 2022.

Nel reportage di Abruzzoweb, il bilancio di “quanto fatto e di quanto resta da fare alla guida del Paese”, dalla viva voce del ministro Giuli, del senatore e segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, del segretario abruzzese di Forza Italia, Nazario Pagano, deputato e presidente commissione Affari costituzionali, Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega e sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Fdi. Ed ancora interviste al senatore Guido Quintino Liris, capogruppo commissione Bilancio, al deputato Guerino Testa, entrambi vice coordinatori regionali di Fdi, al deputato Alberto Bagnai, della Lega, presidente della Commissione bicamerale enti di previdenza. Infine al presidente Marsilio e al sindaco Biondi, al segretario regionale di Noi Moderati, l’onorevole Paolo Tancredi e al segretario regionale dell’Udc, Enrico di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia.