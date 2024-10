DUE ANNI DI GOVERNO MELONI: LIRIS, “MINISTRO GIULI ALL’AQUILA, ESECUTIVO SCOMMETTE SULL’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Il Governo Meloni ha scommesso sul Sud e sull’Abruzzo con investimenti e incentivi e sarà proprio dall’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, che partirà forte il messaggio che la valorizzazione e la tutela del nostro inestimabile patrimonio sono tra gli asset più importanti dell’Esecutivo. Proprio per questo sarà con noi il ministro Alessandro Giuli, un grande amico della nostra città”.

Così il senatore aquilano Guido Quintino Liris, capogruppo in Commissione Bilancio, vice coordinatore regionale di Fdi, nell’annunciare la presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli all’evento in contemporanea nazionale in tutte le regioni dal titolo “Due anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre”, per l’Abruzzo in programma all’Aquila sabato 19 ottobre dalle ore 10.30 all’Hotel Canadian.

Giuli, già presidente della Fondazione MAXXI, è solo il primo dei ministri ad aver confermato la presenza all’evento aquilano.

Tra i protagonisti lo stato maggiore abruzzese del centrodestra: oltre a Liris, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Fdi, il deputato Guerino Testa, vice coordinatore regionale di Fdi, il deputato e presidente della prima commissione Affari costituzionali, segretario regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, il deputato Alberto Bagnai, della Lega, presidente della Commissione bicamerale enti di previdenza. Interverranno anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, il segretario regionale di Noi Moderati, l’onorevole Paolo Tancredi, i consiglieri e gli assessori regionali, i sindaci e i dirigenti dei partiti del centrodestra. A breve saranno comunicati i nomi dei ministri che prenderanno parte all’evento.

“Sarà un grande onore ospitare di nuovo il ministro, che conosce molto bene la nostra città – aggiunge Liris – Giuli è stato più volte nel capoluogo regionale e, a conferma del legame con il territorio, già a febbraio 2023, da poco presidente della Fondazione, ha scelto proprio il MAXXI dell’Aquila per la sua prima missione istituzionale. La sua presenza è un altro chiaro segnale che il Governo Nazionale sta scommettendo sulla crescita e la valorizzazione dei nostri territori”.

“A dimostrarlo i tanti risultati raggiunti in questi anni e nella finanziaria che andremo ad approvare entro l’anno continueremo a dare risposte concrete a livello nazionale – aggiunge -, con un occhio privilegiato per la nostra regione. Grazie all’abolizione del Reddito di cittadinanza abbiamo liberato risorse finalizzandole al taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, e all’incremento del Fondo Sanitario Nazionale, con 5 miliardi in più nella legge di bilancio 2025 rispetto al 2024”.

“Il mezzogiorno non è più fanalino di coda ma è al centro dell’agenda del Governo: racconteremo di questi due anni di successi nel corso dell’evento, alla presenza di tutta la maggioranza di centrodestra, alla guida del Paese con unità e coesione”, conclude Liris.