DUE ANNI DI GOVERNO MELONI: MINISTRO GIULI ALL’AQUILA, “L’ABRUZZO STA VIVENDO UN MOMENTO MAGICO”

L’AQUILA – “Si comincia a celebrare i risultati del governo in Abruzzo, e all’Aquila in particolare, una città che conosco bene come ex presidente del Maxxi, e quindi vengo con una contentezza raddoppiata”.

Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, all’Aquila per partecipare all’evento “Due anni di Governo Meloni, l’Italia torna a correre”, che vede i partiti della coalizione impegnati in numerosi incontri in tutta Italia, e che in Abruzzo si tiene nel capoluogo regionale, presso l’Hotel Canadian.

Per quanto riguarda i due appuntamenti con L’Aquila Capitale della Cultura 2026 e Pescara il lizza per Capitale dell’Arte contemporanea: “Cercherei di sottolineare l’aspetto positivo, qualsiasi sarà l’esito, significa che l’Abruzzo sta vivendo un momento magico, che chi governa la Regione la sta governando bene, che chi governa L’Aquila e Pescara le sta governando magnificamente”, ha detto il ministro.

Sulle riforme per le politiche della Cultura: “Di questo riferirò in Parlamento tra pochi giorni, ho già avviato un ragionamento con le linee programmatiche, tutto sarà più chiaro quando la legge di Bilancio avrà preso forma. Saranno sicuramente politiche culturali in continuità con i risultati dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, tese a rafforzare soprattutto i presidi culturali del territorio”.

Sulla ricostruzione del Teatro comunale dell’Aquila: “presto arriveranno buone notizie”.