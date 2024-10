DUE ANNI DI GOVERNO MELONI: PAGANO (FORZA ITALIA), “AVANTI CON LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE”

L’AQUILA – “Al centro dell’azione di Governo, ci sono poi sempre le famiglie, le imprese, la riduzione della pressione fiscale, le riforme. E tra queste, che mi riguardano da vicino come presidente di commissione, le riforme costituzionali sul premierato e sulla separazione delle carriere, quest’ultima per distinguere finalmente il ruolo del giudice rispetto ai pubblici ministeri, per dare ad entrambi ancor maggiore autorevolezza, e superando la degenerazione del correntismo”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Nazario Pagano, presidente della commissione Affari costituzionali e segretario regionale di Forza Italia, intervenendo nel corso dell’evento in contemporanea nazionale in tutte le regioni dal titolo “Due anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre”, che per l’Abruzzo si è svolto in all’Aquila.

“La coalizione è unita, d’altro canto l’alleanza tra Forza Italia, Fratelli Italia e Lega c’è e funziona da tanti anni, e la premier, Giorgia Meloni, che ha saputo ben rappresentare tutte le sue componenti. A livello internazionale determinante è stato anche il ruolo del nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In questi anni Forza Italia ha sempre tenuto la barra dritta sulla riduzione della pressione fiscale, che per noi è un mantra da sempre”, ha concluso.