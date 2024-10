L’AQUILA – “Una manifestazione che coinvolge tutti i partiti della maggioranza per raccontare le tante azioni messe in campo in questi primi due anni segnati da importanti riforme. Il Governo Meloni continua a dimostrare grande attenzione alla nostra regione, partendo dall’appuntamento del G7, che vedrà Pescara e l’Abruzzo al centro del mondo”.

Così il deputato Guerino Testa, vice coordinatore regionale di FdI, nel presentare l’evento in contemporanea nazionale in tutte le regioni dal titolo “Due anni di governo Meloni, l’Italia torna a correre”, per l’Abruzzo in programma all’Aquila domani, sabato 19 ottobre, dalle ore 10.30 all’Hotel Canadian.

Tra i protagonisti, oltre al ministro della Cultura Alessandro Giuli, lo stato maggiore abruzzese del centrodestra: oltre a Testa, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Fdi, il senatore Guido Quintino Liris, capogruppo commissione Bilancio, vice coordinatore regionale di Fdi, il deputato e presidente della prima commissione Affari costituzionali, segretario regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, il deputato Alberto Bagnai, della Lega, presidente della Commissione bicamerale enti di previdenza. Interverranno anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, il segretario regionale di Noi Moderati, l’onorevole Paolo Tancredi, i consiglieri e gli assessori regionali, i sindaci e i dirigenti dei partiti del centrodestra.

“Tra i tanti risultati raggiunti la riforma della giustizia, mantenendo l’impegno preso con i cittadini che meritano la terzietà dei giudici indipendenti dal potere politico. E ancora la riforma fiscale, un provvedimento atteso da 50 anni – sottolinea Testa – con la quale, come ribadito dal premier Giorgia Meloni, ci poniamo l’obiettivo di disegnare una nuova idea di Italia, più vicina alle esigenze dei contribuenti, più attrattiva per le imprese e per gli investimenti”.

“Una grande attenzione ai ceti più bassi, al mondo del lavoro – continua Testa – Abbiamo finalmente abolito il reddito di cittadinanza. Da quando è in carica il Governo Meloni, gli occupati sono cresciuti di quasi 800 mila unità, raggiungendo un record storico, arrivando a oltre 24 milioni di occupati”.

“L’evento all’Aquila sarà una grande festa per tutta la coalizione, nella consapevolezza che ciò che era stato annunciato in campagna elettorale ha trovato riscontro nella realtà”, conclude Testa.