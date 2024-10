DUE ANNI DI GOVERNO: MINISTRO GIULI ALL’AQUILA, “RIFORME IN CONTINUITA’ CON AZIONE SANGIULIANO”

L’AQUILA – “Per quanto riguarda le riforme per le politiche della Cultura riferirò in Parlamento tra pochi giorni, ho già avviato un ragionamento con le linee programmatiche, tutto sarà più chiaro quando la legge di Bilancio avrà preso forma. Saranno sicuramente politiche culturali in continuità con i risultati dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, tese a rafforzare soprattutto i presidi culturali del territorio”.

Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, all’Aquila per presenziare alla manifestazione “Due anni di Governo Meloni, l’Italia torna a correre”, parlando delle riforme alle quali sta lavorando dopo essersi insediato in seguito alla dimissioni di Gennaro Sangiuliano. L’evento celebrativo del centrodestra si sta svolgendo in contemporanea con altre regioni italiane.