DUE ANNI FA LA TRAGEDIA DEL VELINO, COMMEMORAZIONE AD AVEZZANO IN RICORDO DELLE VITTIME

AVEZZANO – Martedì prossimo, 24 gennaio, alle ore 16, in occasione del secondo anniversario della prematura scomparsa di Valeria Mella, Gianmarco Degni, Giammauro Frabotta e Tonino Durante, presso il Largo caduti dei Vigili del Fuoco – in Via Aldo Moro – si terrà una sobria commemorazione, rispettosa del dolore e del ricordo, dei quattro ‘Angeli’ figli della Marsica, così come oggi sono ricordati da tutti. “Che sia sempre il sorriso a condurvi sulle cime più alte”: queste le parole che vennero scolpite, a soli quattro mesi di distanza dall’incolmabile tragedia del Monte Velino, sul monumento di pietra, istallato e dedicato alla loro memoria.

Il Comune di Avezzano ha voluto organizzare un momento di raccoglimento, per esprimere vicinanza alle famiglie, al quale parteciperanno anche tutti coloro che hanno fatto parte della macchina dei soccorsi e delle ricerche.

Martedì, verrà deposta una corona diNfiori ai piedi della roccia che porta i loro nomi incisi e che evoca il profilo crudo e severo della nostra montagna. In questi anni, sono stati tanti i progetti sociali, anche esteri, andati avanti o partiti grazie all’energia dei loro familiari e dei loro amici.

Parteciperanno alla giornata di ricordo, il Prefetto dell’Aquila, dottoressa Cinzia Torraco, il Questore della Polizia di Stato dell’Aquila, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano, il comandante del gruppo Carabinieri forestali della Provincia dell’Aquila, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza e il comandante della Compagnia delle fiamme gialle della città, il comandante del nono Reggimento Alpini, il direttore dell’agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, il comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia dell’Aquila, il responsabile del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Avezzano, il presidente del C.N.S.A.S. Abruzzo, il presidente del Cai di Avezzano e il presidente regionale delle Guide Alpine.