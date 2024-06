DUE ARRESTI DELLA POLIZIA A PESCARA PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E RAPINA

PESCARA – Nel pomeriggio di oggi, alcuni equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti nel centro cittadino, a ridosso dell’Area di Risulta, per segnalazione di una rissa. Sul posto. dove è giunta in ausilio anche una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri, sono stati subito notati due uomini che hanno reagito con veemenza al fine di sottrarsi alle procedure d’identificazione, scagliandosi contro il personale operante e provocando lesioni ad un militare dei Carabinieri, giudicate guaribili in gg. 6 s.c.

Entrambi sono stati bloccati e accompagnati in Questura dove sono stati identificati per un cittadino extracomunitario ed un comunitario, rispettivamente di 32 e 35 anni, con precedenti di polizia. Dagli accertamenti è emerso che i due, poco prima, avevano malmenato e derubato del telefono cellulare e dei documenti un altro straniero. Entrambi sono stati quindi tratti in arresto per i reati di resistenza e lesioni a P.U. nonché deferiti per quello di rapina.