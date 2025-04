DUE ASSALTI NELLA NOTTE AI BANCOMAT BPER: A TOLLO PRESA LA CASSAFORTE, A ORTONA LADRI BEFFATI

CHIETI – Due bancomat della Bper sono finiti nel mirino dei malviventi la notte scorsa in provincia di Chieti. Intorno alle 3:10 due esplosioni ravvicinate sono state udite nella frazione Caldari di Ortona dove però, a quanto pare, i ladri sono fuggiti a mani vuote. Intorno alle 4, a pochi chilometri di distanza, ancora una duplice esplosione, questa volta a Tollo dove i ladri, secondo una prima ricostruzione, sono riusciti a portare via la cassaforte. La filiale di Tollo ha subìto danni rilevanti. Il bottino è in via di quantificazione. In entrambi i casi ad agire sarebbero state tre persone. Indagano i Carabinieri.

“Purtroppo non è il primo caso di assalto a un bancomat nel nostro comune – commenta il sindaco di Tollo, Angelo Radica – Anni fa sono stati oggetto di questo tipo di violenza il bancomat di Poste Italiane, lo stesso sportello Bper e quello di un’altra banca. E’ necessario potenziare i sistemi di sicurezza e di tutela anche se, ahimé, le tecniche di assalto si aggiornano continuamente”.