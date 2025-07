DUE COMMERCIANTI PRESI CON 100 GRAMMI DI HASCISC: UN ARRESTO E UNA DENUNCIA A PESCARA

PESCARA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo, impegnati in servizi antidroga predisposti dal Comando Provinciale di Pescara per contrastare la recrudescenza del particolare fenomeno connesso alla vendita e assunzione di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata di ieri dopo dei servizi di osservazione controllo e pedinamento, hanno fermato due commercianti, del litorale pescarese.

I due individui, erano stati attenzionati nell’ambito della “movida” pescarese, il 40enne censito in Banca Dati in uso alle FF. PP. mentre il 39enne immune da precedenti di polizia, alla vista dei militari hanno provato ad allontanarsi, immediatamente fermati, sin da subito, alla richiesta di esibire i loro documenti sono apparsi piuttosto nervosi.

A questo punto, considerato il comportamento ambiguo dei predetti, i Carabinieri hanno fatto una perquisizione personale, la ricerca dava esito negativo, mentre nella successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei soggetti venivano rivenuti, occultati all’interno del freezer, un panetto di circa 100 gr. di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, mentre all’interno di un mobile della camera da letto venivano rinvenuti circa 8 gr., in diversi involucri, della stessa sostanza stupefacente.

Al termine degli accertamenti il 40enne è stato arrestato in regime di detenzione domiciliare e il 39enne denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza di condanna definitiva, quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Le indagini proseguiranno per accertare dettagli sulla provenienza e la destinazione dello stupefacente.

