DUE DONNE SI INNAMORANO DELLO STESSO POLIZIOTTO: LITI, DENUNCE E INDAGINI DELLA PROCURA DI LANCIANO

8 Ottobre 2025 22:24

Chieti - Cronaca

LANCIANO – Una vicenda sentimentale complessa è finita sotto la lente della magistratura a Lanciano (Chieti).

Due donne, entrambe legate allo stesso agente di polizia, si sono reciprocamente denunciate per presunti episodi di molestie e atti persecutori.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le tensioni tra le due sarebbero esplose dopo la scoperta del legame con il medesimo uomo, degenerando in liti, segnalazioni e denunce presentate ai carabinieri.





La Procura ha avviato accertamenti preliminari per verificare la fondatezza delle accuse e chiarire i contorni della vicenda.

Al momento non risultano provvedimenti giudiziari a carico dell’agente né delle due donne.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

