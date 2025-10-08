DUE DONNE SI INNAMORANO DELLO STESSO POLIZIOTTO: LITI, DENUNCE E INDAGINI DELLA PROCURA DI LANCIANO

LANCIANO – Una vicenda sentimentale complessa è finita sotto la lente della magistratura a Lanciano (Chieti).
Due donne, entrambe legate allo stesso agente di polizia, si sono reciprocamente denunciate per presunti episodi di molestie e atti persecutori.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le tensioni tra le due sarebbero esplose dopo la scoperta del legame con il medesimo uomo, degenerando in liti, segnalazioni e denunce presentate ai carabinieri.
La Procura ha avviato accertamenti preliminari per verificare la fondatezza delle accuse e chiarire i contorni della vicenda.
Al momento non risultano provvedimenti giudiziari a carico dell’agente né delle due donne.
Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.
