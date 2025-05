DUE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI A BARISCIANO E A PAGANICA

L’AQUILA – Due appuntamenti nei prossimi giorni promossi dall’ANPI dell’Aquila per continuare a riflettere, in occasione dell’anniversario della Liberazione, sulla storia che 80 anni fa restituì a tutti noi la pace, la libertà e la democrazia dopo la dittatura nazifascista e la guerra.

Due incontri che provano ad attualizzare quella memoria per trasferire ai giorni nostri i valori della Resistenza: come si può oggi interpretare lo spirito di amore per la pace, la propria terra, i diritti sociali e civili, la solidarietà verso i più deboli, l’inclusione, il lavoro, la giustizia sociale, come imparare la passione e il sacrificio dei partigiani? Con quali parole e quali gesti possiamo coinvolgere oggi i cittadini travolti da un mondo in guerra e da una società attraversata da sentimenti di indifferenza e di egoismo?

Giovedì 22 alle 18.30 alla sala comunale di Barisciano (AQ) dopo il saluto del sindaco Fabrizio D’Alessandro ne parleranno ‘Nduccio, Giustino Parisse e Fulvio Angelini con Roberta Pacifico.

Venerdì 23 alle 19.00 al Centro Civico di Paganica si confronteranno Don Federico Palmerini e ‘Nduccio insieme a William Giordano e Elena Iovannitti. Si parlerà anche dei prossimi Referendum, un’occasione di democrazia e di partecipazione per migliorare le condizioni di chi lavora e dei “nuovi” italiani che vengono dall’estero. Nell’occasione l’artista abruzzese ‘Nduccio presenterà un omaggio alla Brigata Maiella: una canzone bella ed emozionante, una ballata coinvolgente che nelle parole e nella musica esprime la passione di quella storia e la gioia di una grande lotta che deve vivere con orgoglio nella nostra memoria di abruzzesi e nella nostra vita quotidiana.