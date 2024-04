DUE STAND E 5 UNITA’ OPERATIVE DELL’ASL DI TERAMO SARANNO PRESENTI ALLA FIERA DELL’AGRICOLTURA

TERAMO – La Asl di Teramo è presente alla Fiera dell’agricoltura con due stand e cinque unità operative del Dipartimento di Prevenzione. Sono diverse le attività proposte negli stand della fiera tutte con l’unico obiettivo di rafforzare una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente, valorizzando l’approccio One Health riconoscendo quindi che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse.

“I servizi del dipartimento di prevenzione della Asl di Teramo applicando, nella loro quotidianità un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato proprio per affrontare i rischi potenziali o esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente-animali-ecosistema” dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia. Durante le giornate di fiera gli stand sono animati dalle unità operative del Dipartimento di Prevenzione diretto da Ercole D’Annunzio con attività e materiale informativo ognuno con tematiche specifiche. È comunque sempre presente il personale della Asl a fornire supporto informativo e formativo ai partecipanti alla fiera.

Per coinvolgere anche i visitatori più piccoli in alcune delle attività dello stand sono stati allestititi dei tabelloni con giochi per bambini e quiz. Uoc Servizio Tutela Salute nei Luoghi di Lavoro – STSLL Rischio antinfortunistico mezzi agricoli: -sicurezza della motosega, trattrice, fresa, motozappatrice – controlla la sicurezza delle tue macchine agricole Guida per l’uso consapevole dei fitosanitari Uoc Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – SIESP Agricoltura e allevamento: pillole fondamentali Tetano Legionellosi e agricoltura I biocidi Linea guida per l’uso consapevole dei cosmetici Uoc Servizio Veterinario di Sanità Animale – SV SA – Uos Prevenzione e Controllo del Randagismo Prevenzione echinococcosi Prevenzione del randagismo Uoc Servizio Veterinario Igiene Allevamenti di Origine Animale – SV IAOA Programma prevenzione parassitosi Uoc Servizio Veterinario Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche – SV IAPZ Uso antibiotici in medicina veterinaria e AMR La ricetta elettronica veterinaria: come attivarsi Il miele e gli adempimenti per l’operatore apistico