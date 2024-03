“E CHI SE NE FREGA”, “NON FATE GIORNALISMO”, “SI TOLGA DI MEZZO”, MARSILIO SCACCIA GIORNALISTA LA7

PESCARA – “E chi se frega”, “voi non fate giornalismo”, “si tolga di mezzo”.

Questo ha risposto, con toni aggressivi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, ricandidato del centrodestra alle regionali del 10 marzo, a Salvatore Gulisano, giornalista inviato della trasmissione di La7 Piazza Pulita, in questi giorni in Abruzzo per documentare e raccontare, per una delle più importanti televisioni italiane, la campagna elettorale abruzzese, sempre più di interesse nazionale.

Nel video andato in onda ieri, girato mercoledì a margine di un evento elettorale a Roseto degli Abruzzi, alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, Gulisano si è avvicinato a Marsilio per intervistarlo, ma il presidente ha tirato dritto, “Marsilio, si ferma un attimo?”, la richiesta al candidato, che però ha seccamente risposto, “No, non ho tempo”.

A seguire il tono si è acceso ulteriormente: “Ma lei è un candidato, si dovrebbe fermare a rispondere ai giornalisti…”, “E chi l’ha detto?”, la replica seccata. Al che Gulisano: “Ma noi facciamo solo domande…”, “E chi se ne frega”, ha dunque sibilato Marsilio per poi spiegare: “Non mi interessa rispondere alla vostra televisione, alla vostra trasmissione, che non fa giornalismo”.

Marsilio ha dunque intimato a Gulisano: “se la smette di mettermi le mani addosso…si tolga di mezzo”.

A quel punto il cronista lo ha incalzato: “questo nervosismo è dovuto all’effetto Sardegna, agli alleati che vi fanno gli sgambetti?”.

“Continui a fare domande…”, ha replicato un sempre più irritato Marsilio, allungando il passo e uscendo di scena, senza dare risposte.