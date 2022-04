“E’ IL TEMPO DELLA SINISTRA”, ELETTI I NOVE DELEGATI DI ARTICOLO UNO ABRUZZO

L’AQUILA – “Articolo Uno in Abruzzo oltre che essere impegnata per le prossime elezioni amministrative a partire da L’Aquila, partecipa attivamente alla costruzione del nuovo progetto di coalizione progressista portando il proprio contributo di idee e di programmi, e valorizzando le buone pratiche amministrative di alcuni territori delle nostre province”.

Si è svolto ieri all’Aquila, presso l’Auditorium CGIL in Via Saragat, il congresso regionale abruzzese di Articolo Uno, utile a votare la mozione congressuale “È il tempo della Sinistra”, di cui primo firmatario è il ministro della Salute Roberto Speranza, e che è stata presentata da Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo UNO.

L’assemblea congressuale ha nominato i nove delegati : Fabio Ranieri, Tommaso Di Febo, Sabrina Marchetti, Francesco D’Agresta, Massimo Berardinelli, Lina Fornarola, Paola Cianci, Mariagiovanna Iovito e Stefano Alessiani, che parteciperanno all’appuntamento nazionale del23 e 24 aprile a Roma, oltre ad indicare Tommaso Di Febo come componente per la direzione nazionale.

Presenti all’evento l’onorevole Stefania Pezzopane, candidata sindaco a L’Aquila, il segretario del PD Abruzzo Michele Fina e il segretario regionale della CGIL Carmine Ranieri.

“Una discussione appassionata per contribuire a definire le nostre proposte sul lavoro, sulla lotta al precariato e sui nuovi diritti, sulla scuola e sulla salute, sull’ambiente e sul superamento delle diseguaglianze come pure sulla costruzione di un’alleanza di progresso per l’Italia e sul ruolo della sinistra in Italia e in Europa” si legge in una nota del partito.

“Naturalmente valorizzando i contributi dei congressi di federazioni sono stati approvati cinque emendamenti”: per pace e la diplomazia, contro il riarmo, per una risposta europea alla crisi e alla guerra; scuola, università e ricerca; rafforzare e rinnovare Articolo Uno; documento forum donne; per un partito autenticamente femminista”.