E’ MORTO L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRIACO DE MITA, DEMOCRISTIANO PROTAGONISTA PRIMA REPUBBLICA

AVELLINO – L’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto all’età di 94 anni. Attualmente era sindaco di Nusco (Avellino), il paese dell`Irpinia che gli aveva dato i natali nel 1928.

De Mita era stato sottoposto a febbraio a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. Era ricoverato nella casa di cura Villa dei Pini, dove stava seguendo un percorso di riabilitazione.

Eletto per la prima volta alla Camera nel 1963, De Mita vi rimase per 30 anni di seguito e fu un grande protagonista della Prima Repubblica. Divenne vicesegretario della Dc nel 1969 e poi segretario il 6 maggio 1982. Per sette anni rimase leader del partito, fino al 1989, e per un anno fu anche capo del governo, svariate volte ministro e parlamentare europeo. Dal 2014 era sindaco di Nusco, eletto con l’Unione di centro.